Cattive notizie per la Lazio, Stefan Radu non ce la fa a giocare contro l'Inter. Il romeno era stato in dubbio fino all'ultimo momento per un problema muscolare arrivato nell'allenamento dell'antivigilia, la decisione è arrivata durante il riscaldamento prepartita: giocherà Hoedt, Radu prenderà posto direttamente in tribuna a San Siro.