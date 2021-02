Inter - Lazio, un solo dubbio per Inzaghi: volata Patric - Musacchio

Ieri al Training Center di Formello per la Lazio è iniziata la preparazione della partita contro l'Inter. Considerando la settimana piena di lavoro, Inzaghi ha gestito la rosa risparmiando Acerbi nella partitella finale e Luis Alberto anche nel possesso palla. Nessun allarme, i due saranno regolarmente in campo, per dieci undicesimi la formazione è fatta. Un unico dubbio per il tecnico biancoceleste, che riguarda il centrale di destra dei tre difensori: Patric o Musacchio? Lo spagnolo rientra dal turno di squalifica e garantisce più capacità in fase d'impostazione, l'argentino invece è più solido in fase difensiva. Al momento sembra in leggero vantaggio Patric, ma la volata si concluderà domenica pomeriggio quando Inzaghi rivelerà le scelte ai suoi ragazzi. Per il resto, davanti a Reina Acerbi e Radu completeranno il pacchetto arretrato, Lazzari e Marusic presidieranno gli esterni, con Milinkovic, Leiva e Luis Alberto nel cuore del centrocampo. Davanti Correa al fianco di Immobile. Recuperati per la panchina Caicedo e Cataldi.

