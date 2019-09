Inter - Lazio, Veron: "Mi auguro un pareggio. La Serie A? È cambiata..."

È già tempo di big match. Poco più di 24 ore e poi a San Siro sarà tempo di Inter-Lazio. I nerazzurri, a punteggio pieno dopo 4 giornate, troveranno di fronte a sé una Lazio galvanizzata dalla vittoria contro il Parma. Ai microfoni di Sportmediaset, a margine del FIFA The Best andato in scena ieri sera a Milano, è intervenuto Juan Sebastian Veron, doppio ex della gara e atleta nostalgico di un calcio, quello degli anni 90', ormai lontano nel tempo: "La Serie A? È cambiata, così come tutto il calcio. Bisogna tentare di trasformarsi in meglio, ma oggi in Italia non si vede lo stesso calcio degli anni 90'. Un pronostico su Inter-Lazio? Spero in un pari e che i nerazzurri continuino a rimanere in testa".

