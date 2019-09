FORMELLO - Lazio, Radu out: c'è Bastos. Ok Lazzari, dubbio davanti

FORMELLO - Le prime e ultime prove tattiche. Inzaghi mischia le carte, ma non può nascondere la titolarità di Bastos a San Siro: Radu salta addirittura la rifinitura, non dovrebbe essere convocato per il turno infrasettimanale. L’angolano la novità in difesa, Lazzari sulla fascia destra l’altro cambio rispetto alla formazione vista dal primo minuto domenica sera contro il Parma. Gli altri nove viaggiano verso la conferma, anche se qualche ballottaggio resta aperto. Per esempio in attacco: Correa e Caicedo sono stati testati in coppia alla vigilia, ma soltanto uno troverà posto davanti insieme a Immobile. La discussione post-sostituzione non inficerà sulle scelte anti-Inter. Il Tucu è in leggero vantaggio sul Panterone per l’altra maglia offensiva.

CAMBI. Lulic esterno di sinistra, in mezzo il terzetto con Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Leiva, risparmiato nei minuti finali del match con il Parma. Parolo stamattina si è mosso come mezzala alternativa. Dietro Bastos sul centrosinistra, Acerbi inamovibile in mezzo e Luiz Felipe al suo fianco destro. Questa la linea a protezione di Strakosha. Possibile ritorno tra i convocati per Lukaku, in gruppo per tutto l’allenamento, comprese le esercitazioni tattiche.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Patric, Vavro, Lukaku, Marusic, Cataldi, Parolo, Berisha, Jony, Adekanye, Caicedo. All.: Inzaghi.

