Inter - Lazio, volano cartellini rossi: il dato sulle espulsioni nelle ultime dodici

Nonostante il gemellaggio che lega le due squadre da diverso tempo, Inter - Lazio è sempre partita vera. Due squadre ai vertici del calcio italiano che si daranno battaglia anche domenica sera per farsi spazio nelle zone nobili della classifica. Da quando Inzaghi siede sull panchina biancoceleste ha affrontato l'Inter ben 12 volte. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il dato sui cartellini rossi è impressionante. In 12 precedenti sono ben 12 le espulsioni durante questo big match, praticamente una a partita. Due volte è toccato proprio al tecnico della Lazio lasciare il campo per eccessive proteste, nel 2016 in campionato e nel 2019 in Coppa Italia. I cartellini rossi per i nerazzurri sono tre: nell'ordine Murillo, Miranda e Sensi. Sette invece per la squadra capitolina: due volte Radu, due Lulic, Patric (dalla panchina), Keita e Immobile, dopo l'episodio che ha coinvolto anche Vidal nella gara di andata.