Inter, Marotta: "Il prossimo calciomercato? Faremo un mix di giovani ed esperti"

L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta prima del fischio d'inizio di Roma - Inter ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L'intervista è stata orientata soprattutto sul prossimo calciomercato: "Mancano ancora 5 partite e per un consuntivo c'è tempo. Intanto comunque possiamo dare una valutazione positiva al lavoro di Conte, non solo per la classifica ma anche per i concetti trasmessi alla squadra. Zaniolo? Sicuramente è un giocatore importante, però non abbiamo approcciato con la dirigenza della Roma e non lo faremo. Dzeko? Stesso discorso, non sappiamo quali giocatori offrirà il mercato, ancora le competizioni devono finire. Sanchez? Vediamo che si può fare, di lui abbiamo apprezzato le qualità. Sul prossimo mercato faremo un mix tra giocatori esperti per aver vinto titoli e giovani interessanti. Il talento è un investimento per l'oggi e soprattutto per il domani, il profilo esperto serve nell'immediatezza. Nainggolan? Ha già finito la stagione con il Cagliari, poi tornerà con noi e vedremo come evolverà la sessione".