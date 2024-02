Inter, Marotta: "Ronaldo alla Juve? Non ha portato al divorzio, ma non ero..."

TUTTOmercatoWEB.com

intervenuto ai microfoni di DAZN, l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato anche dell'addio alla Juventus, tornando sulle voci che vedevano il dirigente contrariato all'acquisto di Cristiano Ronaldo: "Sono passati tanti anni, ci torno per simpatia. Devo riconoscere i 10 anni trascorsi alla Juve, bellissimi. Quando la proprietà ha voluto intraprendere una strategia diversa il manager deve fare un passo indietro e l'ho fatto. Era giusto rispettare la volontà della società. Quella di Cristiano Ronaldo in parte non mi trovava d'accordo, non si discute il giocatore, ma l'operazione era impegnativa dal punto di vista economica. Non è stato quello l'elemento che ha portato al divorzio, il ciclo era arrivato alla fine e si doveva cambiare".