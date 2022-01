Inter, Marotta: "Serve un protocollo certo, non possono decidere le Asl"

"L'obiettivo è tutelare la salute di tutti. Si è appena concluso un consiglio di Lega in cui è stato redatto un nuovo protocollo, ci sarà una nota ufficiale del presidente Dal Pino. In questo momento siamo in una situazione in cui le Asl decidono autonomamente e causano delle anomalie, ad esempio il Verona va a giocare a La Spezia con 11 positivi mentre altri con meno positivi sono stati fermati. A noi serve un protocollo chiaro e per questo ci confronteremo con il Governo e il ministero dello Sport. Nel momento in cui sono le Asl a decidere autonomamente ci sono troppe differenze e il campionato ne risente. Manca chiarezza, mancano linee guida, bisognerebbe limitare l'influenza delle Asl". Lo ha detto a Sky Sport 24 l'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta.