Inter, oggi il via libera dell'Ats per i nazionali, ma la società...

Potrebbe arrivare oggi il via libera dell'Ats di Milano, per quanto riguarda i calciatori dell'Inter che dovevano rispondere alla chiamate delle rispettive nazionali. Se oggi i tamponi risulteranno negativi, Lukaku e gli altri calciatori potranno partire per i rispettivi ritiri. La società nerazzurra tuttavia avrebbe richiesto ai calciatori convocati esclusivamente di allenarsi con le rispettive rappresentanze, e di non scendere in campo nei match da disputare. Un vero e proprio dibattito che vede dunque alcuni giocatori dell'Inter coinvolti.

Lazio, gli auguri dei compagni a Luiz Felipe - FOTO

Udinese, Okaka: "Merito alla Lazio ma abbiamo dato tutto"

TORNA ALLA HOME PAGE