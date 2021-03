Udinese, Okaka: "Merito alla Lazio ma abbiamo dato tutto"

Intervistato da Udinese TV, l'attaccante bianconero Stefano Okaka ha commentato il match perso con la Lazio per 1-0: "Dobbiamo dare il merito agli avversari ma abbiamo fatto una bella partita di carattere, andando all'arrembaggio per cercare di agguantare il pareggio nel secondo tempo. La mentalità l'abbiamo assorbita ma purtroppo non siamo riusciti a pareggiare, alla fine però quando dai tutto in campo non hai nulla da recriminare ".

