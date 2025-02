Inter, rottura tra Correa e Inzaghi: il siparietto tra i due ex Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La storia tra Joaquìn Correa e l'Inter sembra essere giunta definitivamente ai titoli di coda. Tra cinque mesi scadrà il contratto che lega l'argentino al club nerazzurro, dopodiché sarà libero di ripartire dove meglio crede. L'attaccante non ha vissuto delle grandi stagioni a Milano. Anzi, tutt'altro. Tra infortuni, concorrenza e prestazioni non all'altezza, Correa non è mai entrato per davvero nel cuore del tifo nerazzurro. Troppo pochi gli sprazzi di talento per meritarsi il rinnovo, nonostante la stima di Inzaghi che lo ha voluto fortemente con sé a Milano dopo l'esperienza insieme alla Lazio. Ma anche con il tecnico nerazzurro i rapporti non sono più idilliaci come prima. Stando a quanto riportato da Sport Mediaset, contro il Genoa è stata sancita la rottura definitiva con Inzaghi con un siparietto in campo tra i due ("Cambio" - "Gioca!") per non bruciare uno slot di un cambio al 42' dopo l'ennesima prova incolore dell'attaccante.