Inter, un altro membro della dirigenza è risultato positivo al Covid-19

Un altro caso di positività al Covid-19 in casa Inter, sempre all'interno della dirigenza. Dopo l'ultimo giro di tamponi, riporta il club in una nota ufficiale, "il vice ds dell'Inter, Dario Baccin, è risultato positivo al Covid-19. Seguiranno da ora le procedure previste dal protocollo sanitario". L'ex dirigente del Palermo, ora in isolamento, non ha avuto alcun contatto con i giocatori nei giorni scorsi. Baccin si aggiunge agli altri cinque casi di positività riscontrati nei giorni scorsi tra le fila dei nerazzurri: Marotta, Ausilio, Antonello e Capellini, oltre a un membro dello staff tecnico. I calciatori, invece, sono risultati tutti negativi.

