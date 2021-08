Inter, un motivo in più per cedere Lukaku: lo United deve prendere ancora 55 milioni

Romelu Lukaku potrebbe lasciare l'Inter dopo solo 2 stagioni. Il Chelsea ha messo sul piatto 120 milioni di euro per l'attaccante belga (già passato nei Blues tra il 2011 e il 2013), facendo gola ai nerazzurri che non stanno vivendo un momento economico molto florido. Big Rom è stato acquistato dal Biscione nel 2019, per accontentare Antonio Conte, prelevandolo dal Manchester United. Secondo quanto riportato da The Sun, i Red Devils devono ancora incassare 55 milioni di euro dei 74 totali fissati per il trasferimento. Inoltre l'Inter ha assicurato al club inglese una percentuale sulla futura rivendita (4-5%). Questo particolare potrebbe far decidere il club milanese di cedere alla proposta dei londinesi: qualora la trattativa dovesse andare in porto, Zhang dovrebbe versare 5-6 milioni nelle casse dello United, oltre gli altri 55.