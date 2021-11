Irlanda del Nord-Italia, Bonucci: “Se ci dovesse essere un rigore…”

Alla vigilia del match decisivo per la qualificazione ai prossimi Mondiali contro l'Irlanda del Nord, Leonardo Bonucci, difensore della Nazionale, ha analizzato la partita in conferenza stampa. Queste le parole de capitano azzurro in assenza di Chiellini: "Domani bisogna vincere e provare a segnare gol. Ma non dobbiamo farci ossessionare. Rigori? Sono stato il primo perché mi sono trovato lì, ero lì per abbracciarlo e quello era il mio pensiero primario. C’è stato l’errore e abbiamo solo pensato ad andare avanti. Lui ha tirato tantissimi rigori, anche molto importanti, è stato un errore che può capitare a chiunque e non sarò io il rigorista domani sera, lo decideremo poi quando sarà il caso”.