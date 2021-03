Isola dei Famosi, con Gascoigne un po' di Lazio in Honduras: "Chi mi piace? Me stesso e la Curva Nord"

AGGIORNAMENTO ORE 23.45 - Domande di rito per i naufraghi. È il momento di Paul Gascoigne che, dopo aver mostrato discutibili doti d'italiano, ha risposto alla curiosità della conduttrice, mostrando di aver portato un po' di Lazio in Honduras: "Chi mi piace? Io e la Curva Nord".

AGGIORNAMENTO ORE 23.10 - In collegamento, a causa della positività al Covid-19, Elettra Lamborghini svela il nome del suo preferito: "Direi Paul Gascoigne".

AGGIORNAMENTO ORE 22.40 - Gascoigne, al termine della primissima prova, è rimasto senza zaino. Dovrà dunque far a meno degli affetti che vi erano contenuti. Quali? Gazza ci scherza su con la sua solita ironia: "Ciocciolato e vino". Compagno di viaggio dell'ex biancoeleste, Gilles Rocca, che vanta nel suo passato un'esperienza nelle giovanili della Lazio.

È ufficialmente iniziata l'avventura di Paul Gascoigne all'Isola dei Famosi. L'ex Lazio è sbarcato in Honduras nei primissimi minuti della puntata iniziale del reality show di Canale 5. Sue le prime dichiarazioni in un italiano ancora stentato, e per questo mixato con l'inglese: "Se preferisco vincere o migliorare il mio italiano? Voglio solo ritrovare il sorriso". I naufraghi avranno in "Gazza" un valido aiuto per il proprio sostentamento a Playa Palapa: nella presentazione, l'ex calciatore ha rivelato di saper pescare a mani nude.

Pubblicato il 15/03

