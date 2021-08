Italia, 34 convocati per i prossimi impegni: tre biancocelesti presenti

A un mese e mezzo di distanza dal trionfo a Euro2020, l'Italia torna in campo per riprendere il cammino nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo di Qatar 2022. Grazie ai successi nei primi tre match disputati a marzo, gli azzurri sono in testa alla classifica del gruppo C con tre lunghezze di vantaggio sulla Svizzera, seconda ma con due sole gare all'attivo. Proprio quella contro gli elvetici, in programma a Basilea il 5 settembre alle 20.45 è la sfida che può decidere le sorti del girone. Da non sottovalutare, tuttavia, le altre due partite contro la Bulgaria (Firenze, Stadio “Artemio Franchi”, 2 settembre ore 20.45) e la Lituania (Reggio Emilia, Stadio del Tricolore, 8 settembre ore 20.45). Tre i calciatori della Lazio convocati da Mancini: Immobile e Acerbi, ma anche Lazzari. Di seguito, l'elenco completo:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Everton), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo).

UFFICIALE - Cristiano Ronaldo lascia la Juve e torna al Manchester United

Calciomercato Lazio, l'Eintracht furioso con Kostic: "Domani non giocherà"

TORNA ALLA HOMEPAGE