Italia, Acerbi fissa l'obiettivo: "Puntiamo in alto!" - FOTO

L'Italia porta a casa solo un pareggio con la Polonia, una gara terminata a reti inviolate. In difesa un monumentale Acerbi ha aiutato la nazionale a non subire gol. Prestazione sontuosa del giocatore della Lazio, che anche cambiando casacca rimane pedina fondamentale della compagine. Su Instagram il leone ha commentato la gara degli azzurri: "Un buon pareggio per continuare a guardare in alto. Avanti così!".