Italia, anche Sirigu va ko: il portiere lascia il ritiro

Dolori per l'Italia di Roberto Mancini. Dopo le ultime bandiere bianche alzate da Bastoni, Calabria e Biraghi, anche Salvatore Sirigu non partirà questa mattina per la partita contro l'Irlanda del Nord. Il portiere del Genoa ha dato forfait e come fa sapere gazzetta.it, non sono stati resi noti i particolari dell'infortunio ma il giocatore non farà parte del gruppo di Mancini. Saranno, a questo punto, 25 i giocatori che nelle prossime ore raggiungeranno la città britannica. Di seguito l'elenco completo.



Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli);



Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), GianMarco Ferrari (Sassuolo), Emerson Palmieri (Lione), Gianluca Mancini (Roma), Davide Zappacosta (Atalanta);



Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Danilo Cataldi (Lazio) Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Matteo Pessina (Atalanta), Tommaso Pobega (Torino), Sandro Tonali (Milan);



Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo).