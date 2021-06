Italia - Austria, Alaba sull’eliminazione: “Non siamo stati premiati”

L'Italia batte l'Austria e strappa il pass per i quarti di finale di Euro 2020 dove troverà la vincente di Belgio-Portogallo. A Wembley, Chiesa e Pessina consegnano la vittoria a Mancini nei tempi supplementari. A nulla serve il gol di Kalajdzic per gli austriaci. David Alaba, difensore del Real Madrid e capitano dell'Austria, ha commentato l'eliminazione ai microfoni di ORF: "Non è facile dirlo a parole. Possiamo essere orgogliosi di noi stessi, l’Austria può essere orgogliosa di noi. Abbiamo dato tutto, ma alla fine non siamo stati premiati per la nostra prestazione. È davvero difficile da accettare”.