Italia - Austria, Chiellini alza bandiera bianca: Acerbi titolare

Si avvicina Italia - Austria a Wembley, partita valida per gli ottavi di finale di Euro 2020. Il ct Mancini si porterà fino al fischio d'inizio il dubbio su chi schierare a centrocampo tra Verratti e Locatelli. Per il resto la formazione è fatta: secondo quanto riportato da Sky Sport Chiellini e Florenzi non riusciranno a recuperare in tempo per sabato e al loro posto giocheranno Acerbi e Di Lorenzo. Entrambi avevano (almeno inizialmente Acerbi) rifiatato contro il Galles in previsione del turno successivo. Per il difensore della Lazio è ormai imminente l'esordio dal 1' in un Europeo: finora è subentrato a Chiellini in Italia - Svizzera e a Bonucci in Italia - Galles.