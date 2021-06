Italia - Austria, Chiellini non recupera: esordio dal primo minuto per Acerbi

Ultimi dubbi di formazione da sciogliere per Roberto Mancini in vista degli ottavi di finale. Questa sera, a Wembley, l'Italia affronta l'Austria per gli ottavi di finale di Euro 2020. Dopo un girone da favola, inizia la fase a eliminazione diretta per gli Azzurri. Il ct conferma, a grandi linee, gli undici che gli hanno permesso di stravincere 3-0 contro Turchia e Svizzera nelle prime due gare. Tra i pali ci sarà Donnarumma, davanti King Ciro Immobile e sugli esterni torneranno Insigne e Berardi. L'unico ballottaggio riguarda il centrocampo con Verratti e Locatelli che si giocano una maglia da titolare sulla mediana con Jorginho e Barella confermatissimi. In difesa, invece, non ci sarà Giorgio Chiellini che non ha ancora smaltito al 100% dal problema muscolare che lo ha costretto a fermarsi nella seconda gara della competizione. Per affiancare Bonucci, Mancini ha scelto l'esperienza e l'affidabilità di Acerbi preferito alla gioventù di Bastoni. Il centrale della Lazio farà finalmente il suo esordio dal primo minuto a Euro 2020, dopo esser subentrato a Chiellini nel primo tempo contro la Svizzera e a Bonucci nell'intervallo contro il Galles. Per continuare la sua strada all'Europeo e la striscia positiva senza subire reti, la Nazionale si affida ad Ace, il leone biancoceleste.