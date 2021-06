Italia - Austria, dove vedere la partita in tv e streaming

Non è più tempo di fare calcoli. Questa sera inizia la fase a eliminazione diretta di Euro 2020 con Galles-Danimarca e Italia-Austria. Per strappare il pass dei quarti di finale, gli Azzurri dovranno superare in gara secca Alaba e compagni che hanno chiuso al secondo posto il girone B con Olanda, Ucraina e Macedonia del Nord. Sale l'attesa, manca sempre meno al match di Wembley. La parita, con fischio d'inizio alle 21, sarà visibile in tv su Rai Uno e su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251. Sarà possibile seguirla anche in streaming su Rai Play, Sky Go e NOW Tv.