Italia - Austria, le quote del match: Azzurri favoriti e Immobile marcatore…

Il conto alla rovescia sta per terminare. È quasi tutto pronto per Italia - Austria, secondo ottavo di finale di Euro 2020. A Wembley, gli Azzurri sfidano Alaba e compagni in gara secca, chi perde torna a casa. Dopo un super girone i ragazzi di Mancini sono chiamati a confermare quanto di buono fatto. La differenza tecnica tra le due squadre in campo è sostanziale. A confermarlo sono i bookmakers. Una vittoria dell'Italia nei 90 minuti paga 1,50 la posta, il pareggio a 4,25 e il successo austriaco a 7,50. Il passaggio del turno azzurro quota 1,20, quello dell'Austria ben 4,50. Entrambe le squadre gonfieranno la rete? Il segno gol paga 2,20, nogol a 1,60. Chi segnerà per gli Azzurri? Un eventuale gol del bomber Ciro Immobile quota 2,50, se fosse lui a segnare il primo gol della partita la quota si alza a 5.