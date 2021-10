Italia-Belgio, Berardi: “Rigore? Per fortuna non ho guardato Courtois”

L'Italia batte il Belgio 2-1 nella finalina di Nations League e conquista il terzo posto nella competizione. Domenico Berardi, autore del secondo gol azzurro, ha analizzato la vittoria della squadra e il suo rigore in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni dell'attaccante del Sassuolo: "Abbiamo fatto una grande partita e ci tenevamo a fare bene, volevamo dare un segnale. Rigore? Io nel mio club sono il rigorista, anche in settimana proviamo i rigori. Il mister mi ha messo come primo, me la sentivo e ho calciato. Io non guardo il portiere: avessi visto Courtois, sicuramente avrei sbagliato perché è molto grande".