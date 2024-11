Italia-Belgio, Rovella si prepara all'esordio: la decisione di Spalletti

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Oggi 14 novembre l'Italia scenderà in campo contro il Belgio per la gara di Nations League che potrebbe valere già la qualificazione alle Final 8, per la quale manca appena un punto. L'Italia, infatti, occupa il primo posto in classifica con 10 punti, mentre il Belgio rischia la retrocessione in Lega B, essendo terzo con 4 punti.

Spalletti, dunque, deve scegliere bene la formazione titolare per non mancare l'obiettivo. Al contrario delle scorse partite, il ct ha chiamato anche un laziale, Nicolò Rovella, che con i biancocelesti sta facendo grandi cose. Proprio Rovella, alla prima convocazione in Nazionale maggiore, dovrebbe partire titolare nel ruolo di regista nel 3-5-2. Il classe 2001, come scrive il Corriere dello Sport, ha battuto la concorrenza di Locatelli e giocherà tra Frattesi e Tonali. Barella dovrebbe dunque avanzare nel ruolo di trequartista dietro a Retegui.

Questa la probabile formazione che scenderà in campo:

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Tonali, Rovella, Frattesi, Dimarco; Barella, Retegui. All. Spalletti.