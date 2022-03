Italia, Bonucci: "Non lascio, voglio essere una guida per i giovani"

TUTTOmercatoWEB.com

Anche Leonardo Bonucci è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match tra Italia e Turchia in programma domani 29 marzo alle 20.45. Il difensore azzurro non lascerà la Nazionale, nonostante la delusione enorme per la mancata qualificazione al prossimo Mondiale. "Non so cosa farà Giorgio (Chiellini, ndr), da parte mia c’è voglia di continuare per essere da esempio e da guida per i tanti giovani. Le 48 ore dopo Palermo sono state davvero dure, un gruppo che aveva fatto dell’entusiasmo la sua forza si è ritrovata nel silenzio. E’ stata la parte più dura, i giovani avranno il tempo per giocare il Mondiale mentre noi eravamo all’ultima possibilità. Con il mister abbiamo messo un punto sul passato per ricollegarci sul futuro che è adesso, bisogna partire per ricostruire. Ci sono le basi per una grande risalita".