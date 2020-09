Italia - Bosnia, Acerbi titolare per errore: il giallo con Chiellini

Dopo tanti mesi avrebbe dovuto giocare da titolare in Nazionale, ma Giorgio Chiellini è stato costretto a rimandare il rientro. Il motivo dell'assenza del difensore della Juventus nella formazione titolare della sfida contro la Bosnia, è quantomai curioso. Come rivelato da Rai Sport, il ct Mancini aveva scelto il bianconero, ma per una svista è stato inserito Francesco Acerbi in distinta. Lo staff azzurro ha tentato di correggere l'errore, ma il tempo non è stato d'aiuto e la Uefa non ha concesso alcuna deroga, "obbligando" di fatto il tecnico a fare a meno di Chiellini e a consegnare le chiavi del reparto arretrato al biancoceleste.

