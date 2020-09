LLSV ep. 11 - Davide, Luca e la 'Curva Marius': "Adamonis, tifiamo per te" - FT

LLSV - "Sono tre anni che la 'Curva Marius' è nata. Eravamo fuori dall'albergo ad aspettare i giocatori, Marius ci ha colpito per la sua simpatia". Inizia così la chiacchierata con Davide e Luca, giovani tifosi e appassionati di Lazio da quando il club ha optato per Auronzo di Cadore come sede del ritiro. Il Marius in questione è Adamonis, attuale terzo portiere della compagine biancoceleste, appena rientrato dal prestito nella Sicula Leonzio. I due ragazzi hanno deciso di aprire una pagina Instagram, un gruppo dedicato proprio al talento lituano, in cui pubblicano ogni notizia relativa al presente e al passato del classe '97. Un calciatore di prospettiva, sì, ma anche un bravo ragazzo: "Primo, secondo o terzo portiere non cambia molto, sono tutti grandi campioni se sono arrivati a questo livello. Conta molto anche l'aspetto umano, e lui ci ha veramente colpito". Per via degli impegni scolastici, e della distanza, Davide e Luca non riescono a seguire virtualmente Adamonis, ma i social rendono tutto più semplice: "Lui è sempre molto disponibile. Qualche giorno fa abbiamo lanciato un contest. Si trattava di rispondere al maggior numero di domande sul portiere, in palio per il vincitore un video-saluto. E Marius non ci ha delusi".

"MARIUS, TIFIAMO PER TE" - Un futuro, quello di Adamonis, ancora tutto da scrivere. Ma i due ragazzi della 'Curva Marius' tifano per lui: "Abbiamo letto le sue parole nell'ultima intervista, ha detto che quest'anno spera di lavorare bene con Grigioni. Questo ci fa ben sperare che possa rimanere nella Capitale". Davide e Luca, bambini quando la Lazio è approdata per la prima volta tra le Tre Cime di Lavaredo, hanno finito per diventare veri tifosi: "Quando vedi i giocatori sabato o domenica su Sky, e poi te li ritrovi a un metro, è normale appassionarsi". La chiacchierata si conclude con le sensazioni sul ritiro di quest'anno, vissuto tra le limitazioni dovute al Covid-19. Restrizioni che non hanno frenato i tifosi: "C'è tanto affetto, e i giocatori ricambiano". Come tra Adamonis e i due giovani tifosi. Distanza sociale e accessi contingentati, i tifosi non mollano.

Lazio, la carica di Patric: "Pieni di voglia di far bene" - FOTO

Italia, Mancini: "Tristezza per lo stadio vuoto ma vogliamo fare bene"

TORNA ALLA HOMEPAGE