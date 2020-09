Italia, Mancini: "Tristezza per lo stadio vuoto ma vogliamo fare bene"

Poco meno di 60 minuti e l'Italia farà il suo debutto in Nations League contro la Bosnia. Il clima certo sarà surreale in uno stadio vuoto come purtroppo il coronavirus ci ha insegnato a vedere. Il ct degli azzurri, Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai microfoni di Rai Sport: "Si arriva in uno stadio vuoto, c'è un pò di tristezza. Vogliamo fare una buona gara. E' la prima partita dopo tanti mesi, devono cercare di essere più squadra del solito. E' una partita difficile perché è la prima. Chiesa? Conosce lo stadio, è di casa e speriamo che faccia una buona gara come gli altri. Ci mancano due giocatori importanti come Verratti e Jorginho ma Sensi e Lorenzo Pellegrini hanno fatto sempre bene quando hanno giocato".

