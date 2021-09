Italia-Bulgaria, le pagelle di Rai Sport: i voti di Immobile e Acerbi

Passo falso per l'Italia che, nella quarta giornata del girone di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar, pareggia in casa con la Bulgaria. Al Franchi gli Azzurri non vanno oltre il pareggio. Succede tutto nel primo tempo. Prima Chiesa porta in vantaggio gli uomini di Mancini poi Iliev trova il pari a freddo. Al termine della sfida, Rai Sport ha pubblicato le pagelle dei protagonisti della Nazionale. I voti dei calciatori della Lazio sono i seguenti: 5.5 per Immobile nonostante l'assist in occasione del gol e 6 per Acerbi che gioca la sua consueta partita ordinata.

LE PAGELLE DI RAI SPORT

#Donnarumma 6

#Florenzi 5 (#Toloi 6)

#Acerbi 6

#Bonucci 6,5

#Emerson 6,5

#Barella 5,5

#Jorginho 6,5

#Verratti 6

#Chiesa 7

#Immobile 5,5 (#Raspadori 6)

#Insigne 6 (#Berardi 6)