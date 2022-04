Italia, Cannavaro: "Io nuovo ct? Non ho sentito nessuno..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è fatto anche il suo nome dopo la disfatta dell'Italia contro la Macedonia del Nord come prossimo allenatore della Nazionale. Fabio Cannavaro, ex campione del Mondo nel 2006 e ora allenatore ha detto la sua in merito ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "L'eliminazione fa male. Dopo il 2006, non riusciamo a dire più la nostra al Mondiale che ci ha sempre visto protagonisti. Al di là di questo, mi rattrista questa rassegnazione al fatto che debba essere così. E' un peccato, ci sono generazioni che non hanno visto una fase finale. C'è da cambiare in fretta, nelle Coppe non andiamo avanti".

"Io nuovo ct? E' normale sia sia fatto il mio nome, la mia storia parla di questo: ci sono anche altri campioni ma al netto del ruolo di ct, che mi ha fatto piacere, non si può puntare su un uomo ma su un sistema che fallisce da troppi anni. Però non ho sentito nessuno".