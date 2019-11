Italia, colpo al volto per Immobile in allenamento: nulla di grave

Attimi di brividi forti, in senso negativo. E più per la Lazio che per l'Italia, già qualificata a Euro 2020 e la cui stagione di impegni ufficiali è praticamente finita. Ciro Immobile ha subito un colpo al volto in allenamento. Nulla di grave, per fortuna, nonostante la paura iniziale. Come riporta Tuttomercatoweb.com, nel corso della seduta odierna pre-Armenia l'attaccante biancoceleste si è accasciato a terra a seguito di un contrasto con un compagno. Giusto il tempo di incassare la botta e poi Immobile era di nuovo in piedi, abile e arruolabile. Ma a volte queste nazionali fanno proprio sudare freddo.

