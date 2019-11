Calciomercato Lazio, Szoboszlai: “Non so dove andrò, ma mi piace l'Italia”

CALCIOMERCATO LAZIO - Anche Dominik Szoboszlai è stato uno dei centrocampisti post-Milinkovic sondati in estate. Mezzala, esterno, trequartista. L'ungherese, classe 2000, ricorda Sergej per tecnica e qualità palla al piede, oltre che per un carattere già da leader nonostante i 19 anni d'età. A Salisburgo è considerato un futuro craque, insieme ad Haland forma la coppia d'oro simbolo della filosofia del club austriaco. Club con il quale la Lazio è in buoni rapporti, visto l'affare Berisha, e con cui in futuro non si escludono contatti. Bisognerà muoversi in fretta, questo è certo, Dominik si sta mettendo in mostra in Champions League ed è finito ormai sul taccuino di tanti grandi club europei. La permanenza di Milinkovic ha congelato ogni possibile discorso, ma nel prossimo calciomercato estivo il nome di Szboboszlai potrebbe riprendere quota anche in orbita Lazio. E, ai microfoni di fcinternews.it, lo stesso centrocampista non ha chiuso le porte all'Italia. Tutt'altro: “Sì, so che il mio nome è finito sulla lista di grandi club di Serie A. L'Italia mi piace, ci ho trascorso le vacanze. Ma adesso non so quale direzione vorrò prendere quando cambierò club in futuro. Non voglio scendere nei particolari. Dico solo che l’Italia mi piace. Se ho una preferenza per qualche club? Direi di no, vedremo". E per chiudere Szoboszlai lancia un messaggio forte e chiaro: “Non voglio essere paragonato a nessuno. Io sono io, punto”.

