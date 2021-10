Italia, Confederations e Mondiale nel mirino: Mancini insegue il primato della Germania

L'Italia di Roberto Mancini ha già superato ogni aspettativa all'Europeo e ora non vuole accontentarsi. Il prossimo impegno, in programma domani alle 20:45 a San Siro, è la semifinale di Nations League contro la Spagna e l'obiettivo è giungere in finale per mettere in bacheca un altro trofeo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei gli azzurri inseguono il primato della Germania di 8 competizioni totali vinte (4 Mondiali, 3 Europei e 1 Confederations). Attualmente la nostra Nazionale è ferma a 6 (4 Mondiali e 2 Europei) insieme alla Francia e trionfando in questa Confederations e nel prossimo Mondiale diventerebbe la più titolata d'Europa insieme ai tedeschi.