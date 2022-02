Italia, Di Canio: “Se giochiamo con il Portogallo, occhio a Immobile…”

Negli studi di Sky Sport, durante Il Club di Caressa e dei suoi ospiti, si parla anche di Nazionale. Gli spareggi per qualificarsi al Mondiale sono sempre più vicini. L'Italia dovrà affrontare prima la Macedonia in casa e poi la vincente di Portogallo-Turchia in trasferta. Questa l'analisi di Paolo Di Canio, ex attaccante di Lazio e West Ham, su come approcciare queste sfide: "Se dovessimo giocarcela con il Portogallo loro sono una squadra che ama palleggiate e occupare la metà campo avversaria. Potrebbero diventare importanti le ripartenze e con un interprete come Immobile lo puoi fare molto di più".