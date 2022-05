Italia, dopo la Germania affronterà l’Ungheria: ecco quando e dove

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Dopo la disfatta del Mondiale, l’Italia tornerà in campo il 4 giugno per affrontare la Germania al Dall’Ara di Bologna. Una sfida che sa di ricordi e che inaugurerà il cammino degli azzurri in Nations League. I ragazzi di Mancini poi avranno qualche giorno di tempo per recuperare, prima di scendere nuovamente in campo contro l’Ungheria. Come riporta l’Ansa, la gara è in programma martedì 7 giugno alle 20:45 e questa volta si disputerà presso lo Stadio Dino Manuzzi di Cesena. I precedenti dell’Italia in questo stadio sono tutti positivi, tre vittorie con 9 reti e porta inviolata, e lasciano ben sperare per il futuro. La Figc ha annunciato che la vendita dei tagliandi, per chi volesse assistere al match, si svolgerà in due fasi: la prima che inizierà domani a partire dalle 12 per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card, la seconda invece partirà dalle 12 di venerdì 13. Le modalità di acquisto sono le stesse previste per l’incontro contro la Germania, tramite il sito Vivaticket.it e le ricevitorie autorizzate. Stesso discorso per i prezzi e le agevolazioni, a quest’ultime però se ne aggiunge un’altra rivolta a coloro che hanno acquistato il biglietto per la partita contro i tedeschi.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Calciomercato Lazio, dall'Inghilterra: "Sarri punta un big del Chelsea"

Lazio, vacanza in coppia per Zaccagni: fuga d’amore con Chiara Nasti - FT