Italia Femminile, Bartolini: "Non meritavamo di perdere. È mancata..."

© foto di Insidefoto/Image Sport

“Abbiamo perso una partita che non meritavamo di perdere", inizia così il discorso di Milena Bartolini post sconfitta dell'Italia Femminile contro il Belgio. Ai microfoni della Rai la commissaria tecnica ha proseguito: "A parte l’inizio bloccato, le ragazze hanno dato tutto ciò che avevano e meritavamo qualcosa in più, ma il calcio è questo. È mancata un po’ di tranquillità all’inizio, si arriva in queste situazioni dove si è obbligati a vincere e l’aspetto emotivo ha preso il sopravvento, ma oggi le ragazze sono state brave. Per noi è un’esperienza importante, ci farà crescere e diventare più forti per il futuro. Si volta pagina prendendo le cose positive e analizzando le cose negative, cercando di non ripetere gli errori”.