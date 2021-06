Italia - Galles, gli ultimi dubbi di Mancini: i ballottaggi

Mancano poche ore al fischio d'inizio di Italia - Galles. In palio il primo posto nel girone e la sistemazione nel tabellone a eliminazione diretta di Euro 2020. Mancini però non vuole fare calcoli e proseguire la sua striscia di risultati favorevole che va avanti dal settembre 2018. Al ct rimangono gli ultimi dubbi di formazione che verranno sciolti soltanto nella riunione tecnica che andrà in scena dopo il pranzo. Confermato in porta Donnarumma, in difesa testa a testa Toloi - Di Lorenzo per la maglia di terzino destro, Acerbi dovrebbe partire dalla panchina con Bastoni dal 1': possibile staffetta a gara in corso tra il difensore della Lazio e Bonucci, che inizialmente comporrà la coppia con Bastoni. A sinistra Emerson, mentre a centrocampo la notizia è il ritorno di Verratti, la conferma di Jorginho e il ballottaggio tra Cristante e Pessina, con il primo in vantaggio. Davanti Belotti sarà il centravanti, Chiesa (smaltito il problemino accusato ieri in chiusura di rifinitura) uno dei due esterni e l'altra maglia è ancora in palio tra Insigne e Berardi: l'attaccante del Napoli favorito nonostante Mancini consideri Chiesa più adatto a partire da sinistra. Immobile ricaricherà le batterie in vista degli ottavi di finale.