Italia-Germania, Luiz Felie fa il suo esordio con la nazionale azzurra

Sarà una serata difficile da dimenticare per Luiz Felipe che nel corso della sfida tra Italia e Germania ha fatto il suo esordio con la maglia azzurra. Il centrale, che dal 1 Luglio lascerà la Lazio probabilmente per firmare con il Betis Sevilla, è subentrato al posto di Matteo Politano. Il c.t. Roberto Mancini si è, infatti, affidato a Ramos con lo scopo di cambiare modulo e schierarsi con la difesa a 3 per limitare le avanzate della Germania. Starà al difensore dimostrare nel secondo tempo di essersi meritato questa chance.