Italia – Germania, sei anni dopo: un match che rievoca ricordi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

L’Italia è esclusa dal Mondiale ma il percorso degli azzurri non si ferma. Mancini e i suoi sono pronti per tornare in campo e lo faranno tra non molto tempo. In occasione della nuova edizione della Uefa Nations League, la nazionale scenderà in campo al Dall’Ara per sfidare la Germania. La gara è in programma il 4 giugno alle 20:45, sarà una serata particolare soprattutto per i più nostalgici. Una sfida che rievoca dolci ricordi, impossibile dimenticare la finale del Mondiale dell’82 o quella del 2006. L'ultimo precedente risale al 2016 a Milano, era un'amichevole che si concluse con un pareggio. Come riporta Lapresse, per chiunque volesse assistere alla partita, sarà possibile acquistare i biglietti tramite il sito Vivaticket o nei punti vendita abilitati. La vendita dei tagliandi sarà divisa in due momenti, a partire dalle ore 12 del 6 maggio per tutti coloro che hanno la prelazione in quanto possessori della Vivo Azzurro Membership Card; dal 9 maggio, sempre dalle 12, invece la vendita sarà libera. I prezzi, per decisione della Figc, saranno popolari: dai 10 euro per le curve agli 80 per la Poltrona, non mancheranno agevolazioni per giovani, over 65 e per le famiglie.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE