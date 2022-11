Italia, Impallomeni: "Amichevole inutile, è stato un 2022 brutto"

TUTTOmercatoWEB.com

Una brutta prestazione quella rimediata ieri dall'Italia di Roberto Mancini ko contro l'Austria che si è imposta per 2-0. Sugli azzurri ha detto la sua anche l'ex calciatore Stefano Impallomeni: "Mi sembra inutile quell'amichevole. C'era un'aria di rompete le righe, si poteva onorare meglio l'impegno ma ho visto una squadra scarica. E' comunque una partita che fa poco testo. E' stato un 2022 brutto, la qualificazione Mondiale non è stata persa a Palermo ma all'inizio, pensavamo di essere diventati fortissimi invece abbiamo perso quello spirito di gruppo che ci aveva portato sul tetto d'Europa. Di buono c'è il centrocampo, ci sono dei progressi davanti. Si sta facendo vedere che ci sono dei giovani di prospettiva, ma serve fare un salto di qualità nell'immediato. Vedo a volte che c'è discontinuità nell'interesse per la Nazionale, non c'è una costanza di concentrazione nell'impegno. Sembra quasi un peso la Nazionale e non deve essere così", queste le parole ai microfoni di TMW Radio.