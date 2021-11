Italia-Irlanda del Nord, le pagelle di Adani: volano insufficienze, e Acerbi

"Una partita deludente, ma la difesa non ha grandi colpe. Dovevamo fare qualcosa in più a centrocampo e in attacco". Parola di Lele Adani che, direttamente da Belfast, ha analizzato il deludente pareggio della Nazionale contro l'Irlanda del Nord per Rai Sport. L'ex difensore di Inter e Fiorentina ha presentato le pagelle degli azzurri nel post partita. Piovono insufficienze per gli uomini di Mancini. Si salva Acerbi, autore di una prova da 6.

Le pagelle di Adani: Donnarumma 6, Di Lorenzo 6.5, Bonucci 6.5, Acerbi 6, Emerson 6, Barella 5.5, Jorginho 5, Tonali 5, Insigne 5, Berardi 6.5, Chiesa 5, Cristante 5.5, Berardeschi 5.5, Locatelli 5, Belotti 5.5.