Italia - Irlanda del Nord, le probabili formazioni: Immobile dall'inizio

Le probabili scelte di Roberto Mancini in vista della gara di stasera di qualificazione per il Mondiale in Qatar del 2022 contro l'Irlanda del Nord.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport Inizierà stasera il cammino dell'Italia verso il Mondiale del Qatar del 2022. Alle 20:45 allo stadio Ennio Tardini gli azzurri sfideranno l'Irlanda del Nord per ottenere i primi 3 punti del girone. Roberto Mancini schiererà la sua Nazionale con il consueto 4-3-3 e affiderà il centro dell'attacco a Ciro Immobile. Insigne e Berardi dovrebbero completare il tridente mentre partirà dalla panchina Acerbi, pronto a ritagliarsi il suo spazio nelle prossime uscite. Di seguito le probabili formazioni. ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne



IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrell; McNair, J. Evans, Cathcart; Dallas, Davis, Saville, C. Evans, Kennedy; Magennis, Lafferty