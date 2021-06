Italia, lady Immobile celebra Ciro: "Grande amore mio!" - FOTO

Serata perfetta per l'Italia che all'esordio all'Europeo ha battuto la Turchia imponendosi per 0-3 con l'autorete di Demiral, il gol di Immobile e il segno di Insigne. L'attaccante della Lazio oltre il gol ha fornito anche l'assist per la terza rete siglata dal calciatore del Napoli. Al triplice fischio anche la moglie del bomber, Jessica, ha festeggiato Immobile con un post su Instagram: "Gol e assist. Grande amore mio e che emozione tornare qui!".

