Turchia - Italia, Girelli: "Immobile ha avuto pazienza, sarà fondamentale"

Gol e assist per Ciro Immobile che marca il territorio e trascina l'Italia alla vittoria. Il bomber della Lazio non ha avuto vita facile, ma ha saputo aspettare il momento giusto per trafiggere la difesa turca. La collega Cristiana Girelli, ospite nello studio di Sky Sport, ha detto della prestazione di King Ciro: "Nel primo tempo non è stato servito tantissimo, un po' per l'atteggiamento della Turchia che era molto chiusa nella loro metà campo. Lui come sempre ha avuto pazienza, si è dato da fare e sarà fondamentale per il nostro cammino".