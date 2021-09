Italia-Lituania, le quote del match: Azzurri strafavoriti

Due partite e due pareggi durante questa sosta per l'Italia, obbligata a vincere per centrare la qualificazione diretta a Qatar 2022. Questa sera, al Mapei Stadium, arriva la Lituania, ultima nel girone a quota zero punti. Gli Azzurri non possono più sbagliare. Il match di oggi vede strafavoriti i ragazzi di Mancini, la vittoria della Nazionale infatti paga solo 1.05 la posta, il pareggio a 13 e la vittoria ospite addirittura a 40. Entrambe le squadre andranno a segno? Poche speranze per la Lituania, la quota del segno gol infatti è molto alta, 3.85. Si preannuncia una gara ricca di reti, specialmente per l'Italia. Verranno siglate più di 2 marcature? Il segno over 2.5 ha quota 1.35, l'under a 3.