Italia, maledizione dischetto: terzo errore consecutivo per Jorginho

La maledizione dei rigori. Quella che negli anni novanta eliminò l'Italia in tre Mondiali consecutivi (1990, 1994 e 1998) sembra essersi di nuovo accanita con gli azzurri. Dopo i trionfi dell'Europeo dal dischetto in semifinale e finale rispettivamente contro Spagna e Inghilterra, gli undici metri sono tornati amari nelle qualificazioni a Qatar 2022. La sfortuna si è scagliata in particolare su Jorginho, che è al terzo rigore consecutivo sbagliato in azzurro: in finale dell'Europeo e nelle due sfide contro la Svizzera. Non c'è tempo però di leccarsi le ferite, l'Italia è chiamata a una grande prestazione lunedì in Irlanda del Nord per strappare lì il ticket per il Qatar.