Italia, Mancini carica Immobile: "Segnerai il gol decisivo contro la Polonia". Lui poi lo ringrazia

Ieri sera l'Italia ha pareggiato contro l'Olanda 1-1, ma sarebbe potuta finire diversamente se Immobile avesse concretizzato la ghiotta occasione di fronte a Cillessen. Quell'errore, che non pregiudica il valore assoluto di King Ciro, ha scatenato il malcontento generale.

BOTTA E RISPOSTA SOCIAL - Dopo tanto discutere e borbottare sul fatto che Immobile sia o meno da Nazionale, Mancini ha messo a tacere ogni futile commento con un post su Twitter: "Ciro segnerai il gol decisivo contro la Polonia e questo vale per tutti i nostri attaccanti. Forza Italia". Non si è fatta attendere la risposta dell'attaccante, che sullo stesso social ha scritto: "Grazie mille mister. Mai mollare!!!". Il giocatore che ha realizzato nella passata stagione 36 gol in 36 partite, eguagliando il record di Higuain, e vincendo la Scarpa d'Oro superando Lewandowski (vincitore di Bundesliga e Champions League da protagonista) non meriterebbe questo trattamento. Serviva l'intervento di Mancini, come un padre che protegge il figlio dalle offese gratuite, per ricordare a tutti che il numero 17 è un patrimonio da conservare e non da attaccare.