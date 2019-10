Italia, Mancini: "Da tecnico mi ispiro a Eriksson e Boskov"

Il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa quest'oggi, svelando che la sua crescita come allenatore è passata soprattutto dagli insegnamenti di Eriksson e Boskov, due tecnici che lo hanno allenato da giocatore: "Noi siamo umani e facciamo errori in continuazione. Uno migliora facendo errori e non ripetendoli più. Ogni giorno è importante per migliorare e serve per insegnare a questi ragazzi. Non ho avuto tanti allenatori: solo due e per tanti anni ovvero Boskov ed Eriksson. E’ chiaro che mi ispiri a loro", ha dichiarato.

