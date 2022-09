Italia, Mancini e le idee di formazione: Immobile al centro

Fonte: Francesco Bizzarri - Lalaziosiamonoi.it

Roberto Mancini vuole due vittorie con la sua Italia. Continua la sua avventura alla ricerca dei talenti azzurri: 95 convocati, 50 hanno debuttato sotto la sua gestione. Avanti comunque con i giocatori fondamentali, come Ciro Immobile. Criticato, ma sempre al centro dell’attacco azzurro. E il modulo, il 4-3-3, potrebbe anche cambiare visti gli infortuni di alcuni. Il ct valuta un possibile 3-5-2 contro l’Inghilterra. E la possibile formazione, secondo la rassegna di Radiosei, potrebbe essere: Donnarumma, Toloi-Bonucci-Bastoni; Di Lorenzo-Barella-Jorginho-Pobega-Emerson (Dimarco); Immobile-Raspadori. “Deve esserci una motivazione per certe svolte. La mia paura è che cambiando modulo, la squadra si allunghi un po', noi fisicamente non siamo fortissimi e abbiamo bisogno di palleggio. Ma non è da scartare…”. Le parole di Mancini. Si studia la miglior Italia.